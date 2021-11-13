ЧС-2022: результати всіх матчів п'ятниці
У п'ятницю, 12 листопада, були зіграні 8 матчів кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 9-й тур
12 листопада
Група C
Італія - Швейцарія 1:1
Голи: Ді Лоренцо, 36 - Відмер, 11
Північна Ірландія - Литва 1:0
Гол: Шаткус, 18 (авт.)
Група F
Молдова - Шотландія 0:2
Голи: Паттерсон, 38, Адамс, 65
Австрія - Ізраїль 4:2
Голи: Арнаутович, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забітцер, 84 - Біттон, 32, Перец, 59
Данія - Фарерські острови 3:1
Голи: Сков Ольсен, 18, Ларсен, 63, Мехле, 90+3 - Ольсен, 89
Група I
Андорра - Польща 1:3
Голи: Валес, 45 - Левандовські, 5, Юзвяк, 11, Мілік, 45+2
Англія - Албанія 5:0
Голи: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28
Угорщина - Сан-Марино 4:0
Голи: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
- В іншому матчі збірна Хорватії розтрощила Мальту.
- 12 листопада у 9-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Албанію.
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