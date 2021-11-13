ЧС-2022: результати всіх матчів п'ятниці

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ЧС-2022



Кваліфікація. 9-й тур



12 листопада



Група C



Італія - Швейцарія 1:1



Голи: Ді Лоренцо, 36 - Відмер, 11



Північна Ірландія - Литва 1:0



Гол: Шаткус, 18 (авт.)

Група F



Молдова - Шотландія 0:2



Голи: Паттерсон, 38, Адамс, 65



Австрія - Ізраїль 4:2



Голи: Арнаутович, 51 (пен.), Шауб, 62, 72, Забітцер, 84 - Біттон, 32, Перец, 59



Данія - Фарерські острови 3:1



Голи: Сков Ольсен, 18, Ларсен, 63, Мехле, 90+3 - Ольсен, 89

Група I



Андорра - Польща 1:3



Голи: Валес, 45 - Левандовські, 5, Юзвяк, 11, Мілік, 45+2



Англія - Албанія 5:0



Голи: Магвайр, 9, Кейн, 18, 33, 45+2, Хендерсон, 28



Угорщина - Сан-Марино 4:0



Голи: Собослай, 6, 83, Газдаг, 22, Вечей, 88

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb