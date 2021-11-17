ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 16 листопада, були зіграні фінальні матчі європейської кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 10-й тур
16 листопада
Група Е
Уельс - Бельгія 1:1
Голи: Мур, 32 - Де Брюйне, 12
Чехія - Естонія 2:0
Голи: Брабец, 59, Сікора, 85
Група G
Чорногорія - Туреччина 1:2
Голи: Бечірай, 4 - Актюркоглу, 22, Кокджу, 60
Гібралтар - Латвія 1:3
Голи: Вокер, 7 - Гутковскіс, 25 Улдрікіс, 55, Раймондс, 75
Нідерланди - Норвегія 2:0
Голи: Бергвейн, 84, Депай, 90+1
Група D
Фінляндія - Франція 0:2
Голи: Бензема, 66, Мбаппе, 76
Боснія і Герцеговина - Україна 0:2
Голи: Зінченко, 59, Довбик, 79
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- 15 листопада стало відомо, що Олександр Петраков залишиться на посаді головного тренера збірної України, незалежно від результату відбіркового матчу проти Боснії і Герцеговини.
- 16 листопада у 10-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину.
- 26 листопада збірна України з футболу дізнається суперників у плей-офф кваліфікації ЧС-2022.
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