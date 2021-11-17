ЧС-2022: результати всіх матчів вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ЧС-2022



Кваліфікація. 10-й тур



16 листопада



Група Е



Уельс - Бельгія 1:1



Голи: Мур, 32 - Де Брюйне, 12



Чехія - Естонія 2:0



Голи: Брабец, 59, Сікора, 85



Група G



Чорногорія - Туреччина 1:2



Голи: Бечірай, 4 - Актюркоглу, 22, Кокджу, 60



Гібралтар - Латвія 1:3



Голи: Вокер, 7 - Гутковскіс, 25 Улдрікіс, 55, Раймондс, 75



Нідерланди - Норвегія 2:0



​​​​​​​Голи: Бергвейн, 84, Депай, 90+1



Група D



Фінляндія - Франція 0:2



Голи: Бензема, 66, Мбаппе, 76



Боснія і Герцеговина - Україна 0:2



Голи: Зінченко, 59, Довбик, 79

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