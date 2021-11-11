ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій четверга
У четвер, 11 листопада, будуть зіграні матчі кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 9-й тур
11 листопада
Група А
19:00 Азербайджан - Люксембург
21:45 Ірландія - Португалія. Трансляція - "Футбол 2"
Група B
19:00 Грузія - Швеція. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Греція - Іспанія. Трансляція - "Футбол 3"
Група H
19:00 Росія - Кіпр
21:45 Словаччина - Словенія
21:45 Мальта - Хорватія
Група J
19:00 Вірменія - Північна Македонія. Трансляція - "Футбол 3"
21:45 Румунія - Ісландія
21:45 Німеччина - Ліхтенштейн. Трансляція - "Футбол 1"
- Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.
- 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.
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