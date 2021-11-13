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ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій суботи

13 листопада, 2021 субота
08:31
Спорт Франція - Фінляндія

У суботу, 13 листопада, будуть зіграні 7 матчів кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

ЧС-2022

Кваліфікація. 9-й тур

13 листопада

Група D

16:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Франція - Казахстан. Трансляція - "Футбол 2"

Група E

21:45 Уельс - Білорусь

21:45 Бельгія - Естонія. Трансляція - "Футбол 3"

Група G

19:00 Норвегія - Латвія. Трансляція - "Футбол 1"

19:00 Туреччина - Гібралтар. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Чорногорія - Нідерланди. Трансляція - "Футбол 1"

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