ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій суботи
У суботу, 13 листопада, будуть зіграні 7 матчів кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 9-й тур
13 листопада
Група D
16:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Франція - Казахстан. Трансляція - "Футбол 2"
Група E
21:45 Уельс - Білорусь
21:45 Бельгія - Естонія. Трансляція - "Футбол 3"
Група G
19:00 Норвегія - Латвія. Трансляція - "Футбол 1"
19:00 Туреччина - Гібралтар. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Чорногорія - Нідерланди. Трансляція - "Футбол 1"
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
- В іншому матчі збірна Хорватії розтрощила Мальту.
- 12 листопада у 9-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Албанію.
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