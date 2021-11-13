ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій суботи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ЧС-2022



Кваліфікація. 9-й тур



13 листопада



Група D



16:00 Боснія і Герцеговина - Фінляндія. Трансляція - "Футбол 2"



21:45 Франція - Казахстан. Трансляція - "Футбол 2"



Група E



21:45 Уельс - Білорусь



21:45 Бельгія - Естонія. Трансляція - "Футбол 3"



Група G



19:00 Норвегія - Латвія. Трансляція - "Футбол 1"



19:00 Туреччина - Гібралтар. Трансляція - "Футбол 2"



21:45 Чорногорія - Нідерланди. Трансляція - "Футбол 1"

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