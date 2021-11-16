ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій вівторка

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ЧС-2022



Кваліфікація. 10-й тур



16 листопада



Група Е



21.45. Уельс - Бельгія. Трансляція - "Футбол 3"



21.45. Чехія - Естонія



Група G



21.45. Чорногорія - Туреччина



21.45. Гібралтар - Латвія



21.45. Нідерланди - Норвегія



Група D



21.45. Фінляндія - Франція. Трансляція - "Футбол 2"



21.45. Боснія і Герцеговина - Україна. Трансляція - "Україна"

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