ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій вівторка
У вівторок, 16 листопада, будуть зіграні фінальні матчі 10-го туру кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
Кваліфікація. 10-й тур
16 листопада
Група Е
21.45. Уельс - Бельгія. Трансляція - "Футбол 3"
21.45. Чехія - Естонія
Група G
21.45. Чорногорія - Туреччина
21.45. Гібралтар - Латвія
21.45. Нідерланди - Норвегія
Група D
21.45. Фінляндія - Франція. Трансляція - "Футбол 2"
21.45. Боснія і Герцеговина - Україна. Трансляція - "Україна"
- 11 листопада у 9-му турі відбору на ЧС-2022 збірна Грузії несподівано перемогла Швецію.
- В іншому матчі збірна Хорватії розтрощила Мальту.
- 15 листопада У 10-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Сан-Марино.
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