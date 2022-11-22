ЧС-2022: Розклад матчів та трансляцій 22 листопада
У вівторок 22 листопада на чемпіонаті світу з футболу зустрічаються Аргентина - Саудівська Аравія, Данія - Туніс, Мексика - Польща та Франція - Австралія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
1-й тур
22 листопада
12:00, група С, Аргентина - Саудівська Аравія, пряма трансляція на місцевих телеканалах Суспільного та Megogo
15:00, група D, Данія - Туніс, місцеві канали Суспільного та Megogo
18:00, група C, Мексика - Польща, місцеві канали Суспільного та Megogo
21:00, група D, Франція - Австралія, місцеві канали Суспільного та Megogo
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21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2. Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0, а Уельс зіграв внічию зі США - 1:1.
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