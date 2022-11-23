Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усі матчі 23 листопада будуть доступні глядачам в етері Megogo, регіональних телеканалів "Суспільне" і сайті "Суспільне Спорт".

ЧС-2022

1-й тур

23 листопада

12:00 Марокко - Хорватія (Група F)

15:00 Німеччина - Японія (Група E)

18:00 Іспанія - Коста-Рика (Група E)

21:00 Бельгія - Канада (Група F)

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb