ЧС-2022: розклад усіх матчів та трансляцій 23 листопада
У середу, 23 листопада, на ЧС-2022 зустрінуться Марокко та Хорватія, Німеччина з Японією, Іспанія проти Коста-Рики та Бельгія проти Канади
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі 23 листопада будуть доступні глядачам в етері Megogo, регіональних телеканалів "Суспільне" і сайті "Суспільне Спорт".
ЧС-2022
1-й тур
23 листопада
12:00 Марокко - Хорватія (Група F)
15:00 Німеччина - Японія (Група E)
18:00 Іспанія - Коста-Рика (Група E)
21:00 Бельгія - Канада (Група F)
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21 листопада збірна Англії розтрощила Іран з рахунком 6:2. Також у понеділок Нідерланди переграли Сенегал - 2:0, а Уельс зіграв внічию зі США - 1:1.
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22 листопада збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Збірна Данії зіграла внічию з Тунісом. Польща і Мексика зіграли внічию, а Франція розгромила Австралію.
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