ЧС-2022: Україна перед матчем проти Шотландії планує зіграти з переможцями Євро-2020

Про це повідомляє Суспільне:Спорт.

Зокрема, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив у інтерв'ю італійському журналісту Джанлуці Ді Марціо висловив сподівання, що президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна посприяє в організації товариського матчу між збірними України та Італії.

"Ми плануємо організувати декілька товариських матчів з національними командами. Сподіваємося, що Гравіна зможе нам з цим допомогти, можливо організувати матч проти Італії", - сказав Павелко.

В коментарі телеканалу "Футбол" він підтвердив, що УАФ шукає для національної команди суперників для товариських ігор.

"Ми почули від наших воїнів, від наших уболівальників, що нам потрібно грати, потрібно нашій команді готуватися до цього поєдинку проти Шотландії. Відпрацьовуються кілька планів. Зараз вони погоджуються з УЄФА, з майбутніми суперниками у товариських матчах. Наприкінці квітня планується старт таких можливостей", - зазначив Павелко.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на ЧС-2022 та зіграє 31 травня або 1 червня у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Очікується, що переможець 5 червня зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.

Україна та Шотландія мали зіграти 24 березня, гру була перенесено через повномасштабну російську агресію проти нашої країни.

Збірна Італії є переможцем Євро-2020.

9 квітня повідомлялося, що УЄФА запропонував збірній України провести півфінальний стиковий матч чемпіонату світу-2022 проти Шотландії 31 травня або 1 червня.

11 квітня стало відомо, що головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк незадоволений датою стикового матчу проти України.

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