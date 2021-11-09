ЧС-2022: Українських фанів не пустять на вирішальний матч збірної у відборі

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

В УАФ поінформували, що на грі 16 листопада у Зениці не буде гостьового сектору з українськими вболівальниками.

Таке рішення ухвалила місцева влада, посилаючись на складну епідеміологічну ситуацію з поширенням COVID-19 та введення жорстких карантинних обмежень для запобігання розповсюдженню інфекції.

Збірна України перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце.

Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.

6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.

9 листопада стало відомо, що форвард збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко перед матчем проти України отримав травму.

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