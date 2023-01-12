Водночас нафта марки Brent торгується по $81. Це означає, що ціна впала саме на російську нафту! З кінця листопада російська нафта почала продаватись по окремому сценарію. Цьому явищу є кілька причин, і всі дуже приємні для нас.

По-перше, це результат роботи самосанкцій. Путін, який підписав указ про заборону продажу нафти в країни, які підтримали санкції — сам обрубав собі ціну. Думаю стеля в $60 дуже навіть хороша ціна, при сьогоднішній. А сьогоднішня ціна вже прямує до межі собівартості в 30-35 дол.

Це результат роботи самосанкцій. Путін, який підписав указ про заборону продажу нафти в країни, які підтримали санкції — сам обрубав собі ціну

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По-друге, це фрахт. На російську нафту дуже виріс фрахт, особливо після санкцій введених 5 грудня про заборону транспортування російської нафти морськими перевезеннями.

По-третє, нові "друзі" Путіна Індія і Китай, які як справжні друзі вирішили поставити його раком. Розуміючи, що йому нікуди діватись, індуси та китайці штучно збивають ціну. Крім того, США уважно слідкують за тим, щоб російська нафта не перепродавалась.

Таким чином, росіяни будуть змушені скорочувати добування нафти з метою підвищення ціни. Але вище перелічені причини навряд чи їм в цьому допоможуть.

Нові "друзі" Путіна Індія і Китай, які як справжні друзі вирішили поставити його раком. Розуміючи, що йому нікуди діватись, індуси та китайці штучно збивають ціну

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На цьому хороші новини не закінчуються. З 5 лютого вводяться санкції на російські нафтопродукти (дизель, мазут тощо). Це, фактично, завдасть серйозного удару по нафтопереробці й знову ж таки по обсягах видобутку. Ще одна важлива новина — США послабили санкції проти Венесуели й відмовились від визнання в.о. президентом лідера опозиції Гуайдо. 1 січня танкер компанії Chevron приплив на завантаження венесуельською нафтою. Це відбулось вперше за 4 роки.

Експерт інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що у 2023 році втрати росіян в доходах від нафти порівняно з 2021 роком можуть скласти до 46%.

Ну як там “война на истощение”? Что с лицом, Путин?

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Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист