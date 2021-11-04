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Cosmolot: звідки беруться ігри онлайн-казино?

4 листопада, 2021 четвер
12:12
Суспільство космолот

Перші ігрові автомати з'явилися наприкінці 1800-х. У 1887 Чарльз Фай створив прототип автоматичного грального автомата. З того моменту слоти пройшли довгий шлях еволюції, а гральні зали успішно перемістилися у цифровий простір

Індустрія онлайн-казино бере свій початок у 1995 році, коли компанія Microgaming створила інтернет-платформу для азартних ігор у мережі. Ця компанія успішно існує і досі. І лише через рік, 1996-го інший розробник ігор Playtech створив онлайн-казино в США. 

Зараз існує понад 15 000 різних ігрових платформ, на яких представлені різноманітні види азартних ігор: від віртуальних аналогів однорукого бандита, покеру та рулетки, до унікальних ігрових продуктів, які можна випробувати лише онлайн. В Україні флагманом серед гральних майданчиків є онлайн-казино Cosmolot.

Що таке гра та як вона потрапляє на платформу казино Cosmolot?


Якщо не поринати у складні технічні параметри, то гра в онлайн-казино Cosmolot - це цифровий продукт, в основі якого лежить генератор випадкових чисел. Він відповідає за результат, який буде досягнутий наприкінці кожної ітерації - обертання слота, рулетки, розтин карт і т.д.

Впливати на результат гри означає втручатися в цифровий код. Жодне ліцензоване онлайн-казино не має доступу до нього і є за своєю суттю платформою для розміщення гри. 

Своєю чергою, розробник і постачальник зацікавлені у своїй репутації й не впливатимуть на гру так, щоб це хоч якось вступало в конфлікт із принципами справедливого та відповідального гемблінгу.

З цієї причини, щоб отримати справжнє задоволення від гри, необхідно користуватися лише перевіреними та ліцензованими операторами.

Онлайн-казино Cosmolot гарантує якісний та чесний ігровий процес. Для цього Cosmolot відбирає для платформи найкращі ігри від провідних розробників. Кожна гра обов'язково повинна мати ліцензію. Неприпустимі піратські продукти. Всі розробники, які постачають ігри в онлайн-казино Cosmolot, обов'язково представлені на сайті платформи. Кожен із відвідувачів може ознайомитися з їх переліком.

Хто розробляє ігри — онлайн-казино Cosmolot


Онлайн-казино — специфічно орієнтоване середовище в ігровій індустрії, яке цілком можна назвати ігровою спеціалізацією.

Так само як і для інших ігрових продуктів – одні компанії спеціалізуються на виробництві шутерів, інші виробляють RPG. Ігри для промисловості азарту - особливий напрямок, у якому застосовуються спеціальна механіка розробки. 

Насамперед завдання розробника зберегти елемент випадковості. В азартній грі онлайн не повинно бути місця контрольованої сюжетної лінії з очевидним результатом. Інакше пропадає весь сенс гри.

Тому алгоритми, які застосовуються в розробках ігор для онлайн-казино, більші від галузі наукових досліджень, ніж просто барвистої візуалізації.
Ігри розробляють як великі бренди, які встигли зрости в IT-гігантів, так і невеликі студії. 

В онлайн-казино Cosmolot представлені ігри від світових розробників ігор, наприклад, таких як:
  • Booongo;
  • Playson;
  • Quickspin;
  • Platipus;
  • Bet2Tec.
Це перевірені студії, які постачають ігровий продукт на величезну кількість платформ. Вони гарантують якість та безпеку ігрового процесу.

Чому онлайн-казино Cosmolot надає ігри від різних розробників?


Для недосвідченого користувача таке питання може здатися цілком логічним. Адже без персонального досвіду гри здається, ніби всі ігри однакові — слоти, що обертаються, які складаються в лінії. 

Насправді кожен слот — це унікальна гра. Принцип може зберігатись, але деталі мають явні відмінності. Плюс до всього онлайн-казино це не лише віртуальні слоти. Існують різні квести, емулятори карткових ігор, покер та блекджек, рулетка. Якщо студія-розробник ще не виросла до рівня Microgaming, то розробляє ігровий продукт в одній ніші. 

Щоб максимально урізноманітнити асортимент ігор онлайн-казино Cosmolot купує їх у таких постачальників. А якщо якісь із популярних ігор з механіки можуть перетинатися між собою, то візуальне оформлення однозначно різнитиме, на перший погляд, схожі продукти. Це дає можливість кожному гравцю онлайн-казино Cosmolot вибрати свою гру на власний смак.
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