COVID-19 посідає третє місце серед причин смерті українців, - дані Держстату

Про це свідчать дані Державної служби статистики.



Так, за січень-жовтень цього року від коронавірусу померло 54 016 осіб, і від злоякісних новоутворень - 61 518 людей. Ішемічна хвороба серця забрала життя 242 239 осіб.



Серед причин смерті українців:

Серцево-судинні хвороби - 346 988 осіб; Злоякісні новоутворення - 61 518 людина; COVID-19 - 54 016 осіб; Зовнішні причини смерті (самовбивства, вбивства, жертви пожеж та ДТП) - 23 075 осіб; Хвороби органів травлення - 20 304 особи; Захворювання органів дихання - 19 353 особи, з них грип та пневмонія - 15 215; Інфекційні - 5090 осіб (зокрема - туберкульоз 2282 особи, СНІД - 1871 особа); Хвороби нервової системи - 3707 осіб; Захворювання сечостатевої системи - 2201 особа; Ендокринні - 1851 особа; Летальні наслідки в перинатальному періоді - 1851 випадок; Розлад психіки та поведінки - 730 осіб; Вроджені аномалії - 779 осіб; Хвороби шкіри - 500 осіб; Вагітність та пологи - 74.

Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в Україні зафіксовано 3 623 079 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 909 - летальні, 3 376 899 осіб одужали.

За останній тиждень 14-21 грудня у середньому на добу в Україні робили 114 тис. щеплень проти COVID-19, кількість вакцинацій скоротилася на 24%.

Держстат зазначає, що з січня по вересень 2021 року 18 917 громадян померло від захворювань, які не були підтверджені в лабораторних умовах, тобто медики не змогли поставити діагноз.З початку 2021 року померло 562 137 людей.