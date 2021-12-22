COVID-19 посідає третє місце серед причин смерті українців, - дані Держстату
За січень-жовтень 2021 року COVID-19 посідає третє місце в Україні серед причин смерті. Він поступається серцево-судинним захворюванням і раку
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Так, за січень-жовтень цього року від коронавірусу померло 54 016 осіб, і від злоякісних новоутворень - 61 518 людей. Ішемічна хвороба серця забрала життя 242 239 осіб.
Серед причин смерті українців:
- Серцево-судинні хвороби - 346 988 осіб;
- Злоякісні новоутворення - 61 518 людина;
- COVID-19 - 54 016 осіб;
- Зовнішні причини смерті (самовбивства, вбивства, жертви пожеж та ДТП) - 23 075 осіб;
- Хвороби органів травлення - 20 304 особи;
- Захворювання органів дихання - 19 353 особи, з них грип та пневмонія - 15 215;
- Інфекційні - 5090 осіб (зокрема - туберкульоз 2282 особи, СНІД - 1871 особа);
- Хвороби нервової системи - 3707 осіб;
- Захворювання сечостатевої системи - 2201 особа;
- Ендокринні - 1851 особа;
- Летальні наслідки в перинатальному періоді - 1851 випадок;
- Розлад психіки та поведінки - 730 осіб;
- Вроджені аномалії - 779 осіб;
- Хвороби шкіри - 500 осіб;
- Вагітність та пологи - 74.
З початку 2021 року померло 562 137 людей.
- Нагадаємо, станом на ранок 22 грудня в Україні зафіксовано 3 623 079 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 909 - летальні, 3 376 899 осіб одужали.
- За останній тиждень 14-21 грудня у середньому на добу в Україні робили 114 тис. щеплень проти COVID-19, кількість вакцинацій скоротилася на 24%.
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