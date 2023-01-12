Данілов анонсував новину не тільки про поставку танків, а "ще багато чого"

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Упевнений, що згодом усі партнери долучаться до такої допомоги, і врешті-решт цього буде достатньо, аби ми перемогли нашого ворога на полі бою. Крім того, на нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого, але про це ми дізнаємося після зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня", - повідомив Данілов.

Він зазначив, що українські військові досить швидко опановують нові зразки зброї, оскільки життя змушує діяти оперативно.

11 січня стало відомо, що Польща готова передати Україні роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції, а Литва надасть системи ППО.

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