Данілов анонсував новину не тільки про поставку танків, а "ще багато чого"
Для ефективної оборони та переходу в наступ Україна матиме достатньо сучасної зброї, яку нададуть міжнародні партнери
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Упевнений, що згодом усі партнери долучаться до такої допомоги, і врешті-решт цього буде достатньо, аби ми перемогли нашого ворога на полі бою. Крім того, на нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого, але про це ми дізнаємося після зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 20 січня", - повідомив Данілов.
Він зазначив, що українські військові досить швидко опановують нові зразки зброї, оскільки життя змушує діяти оперативно.
- 11 січня стало відомо, що Польща готова передати Україні роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції, а Литва надасть системи ППО.
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