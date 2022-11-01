Данілов розповів, хто в оточенні Путіна запропонував зруйнувати обстрілами енергетику України
Заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко є "головним ідеологом" знищення енергетичної інфраструктури України
Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в Twitter.
"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП Росії Сергій Кирієнко, який по роботі в Росатомі добре розуміється на сфері енергетики", - написав секретар РНБО.
Він наголосив, що Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти.
- Нагадаємо, лише 31 жовтня Росія випустила по території України ракет різних типів та БПЛА, загальна вартість яких складає близько $760 млн.
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