Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в Twitter.

"Головним ідеологом і лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП Росії Сергій Кирієнко, який по роботі в Росатомі добре розуміється на сфері енергетики", - написав секретар РНБО.

Він наголосив, що Україна поіменно знає, хто і за що в Росії має відповісти.

Нагадаємо, лише 31 жовтня Росія випустила по території України ракет різних типів та БПЛА, загальна вартість яких складає близько $760 млн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb