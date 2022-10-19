Данілов: воєнний стан Путіна в анексованих регіонах – це підготовка до масової депортації українців

Про це Данілов написав у твітері.

"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює

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