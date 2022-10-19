Данілов: воєнний стан Путіна в анексованих регіонах – це підготовка до масової депортації українців
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що оголошений РФ воєнний стан на території окупованих регіонів України потрібний для зміни етнічного складу регіонів
Про це Данілов написав у твітері.
"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний", - зазначив Данілов.
- Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей
- За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює
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