"Данина поваги Україні та її народу": Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
Емманюель Макрон нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону - це найвища нагорода у Франції, яку присуджує президент за військові або цивільні заслуги
Про це Макрон повідомив у Twitter.
"Це данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", — написав президент Франції.
Також Макрон зазначив, Україна ніколи не буде самотньою, оскільки вона бореться за мир і несе цінності Європейського союзу, а також гарантував, що країна може розраховувати на Францію.
- Нагадаємо, 8 лютого Зеленський прибув до Франції, де зустрівся з Макроном і Шольцом.
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