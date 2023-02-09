Про це Макрон повідомив у Twitter.

"Це данина поваги Україні та її народу. Шана тобі, дорогий Володимире, за твою мужність і відданість", — написав президент Франції.

Також Макрон зазначив, Україна ніколи не буде самотньою, оскільки вона бореться за мир і несе цінності Європейського союзу, а також гарантував, що країна може розраховувати на Францію.