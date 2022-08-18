Данія інвестує $5,5 млрд у військові кораблі через війну в Україні та безпекову ситуацію в Європі

Про це пише CNN та Reuters.

Видання повідомляють, що Бьодсков оголосив про партнерство між міністерством оборони Данії та його національною морською промисловістю з метою посилення кораблебудівних можливостей країни.

"З огляду на напад Росії на Україну та нову ситуацію з безпекою в Європі, як ніколи важливо, щоб Данія могла захистити себе. Безпека постачання відіграє тут вирішальну роль", - сказав він.

Країна також пообіцяла поступово збільшити витрати на оборону до 2% ВВП до 2033 року.

10 серпня Міноборони Данії повідомило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

11 серпня Британія та Данія оголосили про збільшення допомоги Україні у вигляді грошей і зброї на міжнародній конференції донорів у Копенгагені.

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