Давид, який перемагає Голіафа - це вже не міф, ми змінили геополітику 21 століття, - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що нинішні перемоги України над Росією на фронті змінили геополітичну ситуацію у світі
Про це Клімкін написав у facebook.
За його словами, в останні дні російський режим програв не тільки тисячі кілометрів звільненої ЗСУ території Харківщини, але й остаточно втратив повагу у світі.
"Цю операцію вивчатимуть у військових академіях всіх країн. Не тільки західних, але й Китаю, Індії, Бразилії: буквально всіх. Давид, який перемагає Голіафа - це вже не міф, а реальність. Шаленою ціною, але ми змінили геополітику 21 століття. Люди та їх віра в себе, в країну і націю важливіші за розмір. Росію вже остаточно припинили поважати, тепер почнуть не боятися. А це кінець будь-якої імперії", - переконаний Клімкін.
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11 вересня в ISW заявили, що українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня.
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