Про це Клімкін написав у facebook.

За його словами, в останні дні російський режим програв не тільки тисячі кілометрів звільненої ЗСУ території Харківщини, але й остаточно втратив повагу у світі.

"Цю операцію вивчатимуть у військових академіях всіх країн. Не тільки західних, але й Китаю, Індії, Бразилії: буквально всіх. Давид, який перемагає Голіафа - це вже не міф, а реальність. Шаленою ціною, але ми змінили геополітику 21 століття. Люди та їх віра в себе, в країну і націю важливіші за розмір. Росію вже остаточно припинили поважати, тепер почнуть не боятися. А це кінець будь-якої імперії", - переконаний Клімкін.

11 вересня в ISW заявили, що українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня.

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