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ДБР передало військовим вертоліт, який намагалося приховати екскерівництво "Мотор Січі"

3 жовтня, 2023 вiвторок
11:42
Війна з Росією На фото: вертоліт

Працівники Державного бюро розслідувань передали українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ" намагалось приховати від ЗСУ

Про це інформує пресслужба.

ДБР арештувало це повітряне судно у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва РФ.

Відомство нагадало про інформацію щодо колишнього керівництва "Мотор Січі", яке, ймовірно, умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.

На фото: вертоліт

Фото: ДБР

У ході розслідування з’ясувалося, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід: "Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ".

Зараз гелікоптер повернули до України й будуть виконувати у бойових дислокаціях українські захисники.

На фото: вертолітНа фото: вертоліт

Фото: ДБР

ДБР працює, аби притягнути одного з екскерівників "Мотор Сичі" до відповідальності.

Що відомо про кримінальні справи на "Мотор Січі"

Нагадаємо, у жовтні 2022 року колишнього директора підприємства "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді. Відомо, що він безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Також із 2000 року Богуслаєв має громадянство РФ. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. 24 жовтня 2022 року В'ячеслава Богуслаєва заарештовано.

4 листопада 2022 року стало відомо, що за матеріалами слідчих СБУ накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на РФ. У лютому В’ячеславу Богуслаєву повідомили про нову підозру - у сприянні діяльності терористичної організації "ДНР".

У кінці березня йому продовжили арешт до 27 травня.

10 травня журналісти проєкт "Схеми" оприлюднили лист-заяву за підписом Богуслаєва, у якому колишній голова підприємства "Мотор Січ" попросив включити його в список на обмін з Росією.

26 вересня суд відхилив апеляцію експрезидента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва й залишив у силі рішення першої інстанції – перебування під вартою до 22 жовтня.  

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ДБР
Мотор Січ
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