ДБР порушило два кримінальних провадження проти ексзаступника Монастирського Гогілашвілі

Про це ДБР повідомило в Telegram.

"У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України(ч. 1 ст. 366 КК України)", - повідомили в ДБР.

Друге кримінальне провадження порушили проти Гогілашвілі за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 КК України).



