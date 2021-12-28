ДБР порушило два кримінальних провадження проти ексзаступника Монастирського Гогілашвілі
Державне бюро розслідувань порушило два кримінальних провадження стосовно колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі
Про це ДБР повідомило в Telegram.
"У першому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється за фактом можливого вчинення Олександром Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ України(ч. 1 ст. 366 КК України)", - повідомили в ДБР.
Друге кримінальне провадження порушили проти Гогілашвілі за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області (ч. 2 ст. 365 КК України).
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра. Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе