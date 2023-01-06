Про це інформує Державне бюро розслідувань.

У маєтку Сальдо та вдома у поплічників колаборанта виявили документи РФ з вказівками до злочинів проти України.

Дізнавачі знайшли радянську геральдику, нагороди та георгіївські стрічки. А також інформацію щодо структури окупаційної влади та нарахування зарплати в російських рублях.

Виявили й конспекти з нотатками особливостей законодавства РФ та довідки щодо херсонських патріотів та проукраїнських активістів.

"Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви", - пише пресслужба.

Прокурори вже скерувала до суду обвинувальні акти стосовно псевдоголови "військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника й так званого голови Херсонської міської адміністрації.

"Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників", - додають в ДБР.

26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо.

14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.

2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.

28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.

Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.

СБУ викрила екскерівника банку РФ, який допомагав Сальдо вводити "рубльову зону" у Херсоні.

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