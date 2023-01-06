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Дані про активістів, зарплатні відомості в рублях, проросійська література: у колаборанта Сальдо провели обшук

6 січня, 2023 п'ятниця
16:00
Кримінал

ДБР провело обшуки у "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо, виявили дані про активістів, зарплатні відомості в рублях, проросійська література

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

У маєтку Сальдо та вдома у поплічників колаборанта виявили документи РФ з вказівками до злочинів проти України.

Дізнавачі знайшли радянську геральдику, нагороди та георгіївські стрічки. А також інформацію щодо структури окупаційної влади та нарахування зарплати в російських рублях.

Виявили й конспекти з нотатками особливостей законодавства РФ та довідки щодо херсонських патріотів та проукраїнських активістів.

"Окремої уваги заслуговує бібліотека Сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої Росії. Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "Россия. Великия Судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви", - пише пресслужба.

Прокурори вже скерувала до суду обвинувальні акти стосовно псевдоголови "військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника й так званого голови Херсонської міської адміністрації.

"Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників", - додають в ДБР.

  • 26 квітня 2022 року у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
  • Станом на 11 червня 2022 року в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо. 
  • 14 червня 2022 року Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.
  • 2 серпня 2022 року управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.
  • 28 вересня 2022 року СБУ оголосила підозри 16 організаторам псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України, серед них - Пушилін, Сальдо та Стремоусов.  
  • Очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські терористи планують повернутись в Херсон у 2023 році.  
  • СБУ викрила екскерівника банку РФ, який допомагав Сальдо вводити "рубльову зону" у Херсоні. 

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Херсон
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
державна зрада
ДБР
колаборанти
держзрада
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