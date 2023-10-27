У ДБР пояснили причину обшуків у приміщеннях столичних ТЕЦ
Державне бюро розслідувань у п'ятницю, 27 жовтня, проводить обшуки у приміщеннях київських ТЕЦ, які є об’єктами критичної інфраструктури, за фактом зловживання посадовців під час ремонту енергетичного обладнання
У ДБР пояснили причини проведення обшуків.
У відомстві зазначили, що вони відбуваються в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ, зруйнованого обстрілами, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. ст. 366 КК України).
"Зокрема, перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення. Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДБР, обшуки проводять задля вилучення документів про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках. Також їм необхідна бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.
У ДБР зазначили, що водночас обшуки відбуваються і у підрядника.
Про обшуки у приміщеннях столичних ТЕЦ інформувала Київська міська державна адміністрація.
"Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми, адже зараз енергетична інфраструктура є головною мішенню ворога", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго".
Натомість ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергетичних об’єктів. Тому причина візиту слідчих на київські ТЕЦ є незрозумілою.
Підприємство наголошує, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла: "Київські ТЕЦ є стратегічно важливими об’єктами критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не тільки життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України".
Крім цього, у повідомленні йдеться, що КП "Київтеплоенерго" готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію.
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