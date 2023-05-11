ДБР проводить обшуки в будівлі Київської міськради

Про це повідомив на своїй facebook-сторінці заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

"У будівлі Київської міської ради Територіальне управління ДБР проводить обшук. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київської міської ради", – написав він.

Бондаренко зазначив, що правоохоронці заборонили відеозапис і роботу журналістів під час обшуку. І додав, що раніше всі документи, які є в ухвалі на обшук, вже надавали слідчим безперешкодно.

"Разом із цим, у разі намагання отримати доступ до кабінетів безпосередньо у Київській міській раді, відеозаписи камер спостереження або інше – будемо звертати увагу, що це ухвалою не передбачено. Звичайно, що сприяти обшуку ми будемо. Проте в рамках процесуальних норм", – наголосив він.