У редакції видання "Думська" проводять обшуки
До редакції одеського видання "Думська" прибули співробітники СБУ та поліції для проведення обшуків. Співробітників не пускають на робочі місця
Про це стало відомо із повідомлення Думська.net.
Зазначено, що сьогодні, 10 травня, правоохоронці проводять обшуки у редакції "Думської".
"У рамках якого кримінального провадження тривають слідчі дії, поки незрозуміло", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що у коментарі кореспонденту видання пресслужба поліції Одеської області запевнила, що обшуки не мають жодного стосунку до роботи видання і перешкоджати журналістській діяльності правоохоронці не будуть. Там заявили, що журналісти можуть пройти на свої робочі місця і навіть фіксувати, що відбувається, але не публікувати цю інформацію.
У "Думській" розповіли, що правоохоронці проводять обшуки і у голови фракції "Європейська Солідарність" в Одеській облраді Михайла Шмушковича.
"Зазначимо, що всі ці події розгортаються на тлі конфлікту між керівництвом області та опозицією в облраді, яка вимагає повернення надбавки в 30 тисяч гривень для українських військових. "Думська" постійно висвітлює цю проблему. Як і скандал навколо видавництва "Чорномор'я", звідки голова облради вигнав волонтерів, що плетуть маскувальні сітки для фронту", - зазначило видання.
На подію відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко.
"Ви спитаєте причину обшуків? Відповідаю: критика Єрмака, повернення 30 тисяч військовим і наша жорстка позиція стосовно ОПЗЖ у Одеській облраді. Нагадаю, в Одеській облраді, сидить чмо з ОПЗЖ Шкаровський, який є заступником голови облради "слуги" Діденко. І от цей Шкаровський розповідає, що тероборона - це бандформування і треба стати на коліна перед Путіним. Ми виступаємо за те, щоб як мінімум його і його партію вигнати з Облради. А як максимум - посадити у вʼязницю за колабораціонізм", - написав Гончаренко.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.31
Купівля 37.31Продаж 37.87
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе