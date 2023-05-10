Про це стало відомо із повідомлення Думська.net.

Зазначено, що сьогодні, 10 травня, правоохоронці проводять обшуки у редакції "Думської".

"У рамках якого кримінального провадження тривають слідчі дії, поки незрозуміло", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що у коментарі кореспонденту видання пресслужба поліції Одеської області запевнила, що обшуки не мають жодного стосунку до роботи видання і перешкоджати журналістській діяльності правоохоронці не будуть. Там заявили, що журналісти можуть пройти на свої робочі місця і навіть фіксувати, що відбувається, але не публікувати цю інформацію.

У "Думській" розповіли, що правоохоронці проводять обшуки і у голови фракції "Європейська Солідарність" в Одеській облраді Михайла Шмушковича.

"Зазначимо, що всі ці події розгортаються на тлі конфлікту між керівництвом області та опозицією в облраді, яка вимагає повернення надбавки в 30 тисяч гривень для українських військових. "Думська" постійно висвітлює цю проблему. Як і скандал навколо видавництва "Чорномор'я", звідки голова облради вигнав волонтерів, що плетуть маскувальні сітки для фронту", - зазначило видання.

На подію відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Ви спитаєте причину обшуків? Відповідаю: критика Єрмака, повернення 30 тисяч військовим і наша жорстка позиція стосовно ОПЗЖ у Одеській облраді. Нагадаю, в Одеській облраді, сидить чмо з ОПЗЖ Шкаровський, який є заступником голови облради "слуги" Діденко. І от цей Шкаровський розповідає, що тероборона - це бандформування і треба стати на коліна перед Путіним. Ми виступаємо за те, щоб як мінімум його і його партію вигнати з Облради. А як максимум - посадити у вʼязницю за колабораціонізм", - написав Гончаренко.