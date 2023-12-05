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ДБР розслідує імовірні зловживання з виїздом за кордон нардепа від ОПЗЖ

5 грудня, 2023 вiвторок
14:13
Кримінал

Працівники ДБР розслідують можливе службове підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ, членом Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Наприкінці жовтня кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

Встановлено, що народний депутат відповідно до розпоряджень голови Верховної Ради України двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 03 по 05 липня 2023 року.

Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію та Францію.

Відтак у кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.

За даними проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) йдеться про нардепа Віталія Борта.

"Усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів. Зі звітів Борта, який журналісти отримали на запит з апарату ВР, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту — соратником прем’єр-міністра Віктора Орбана. Борт не відповів на запитання журналістів "Схем", чому перебував за кордоном довше від визначеного у дозволі на виїзд часу", — йдеться в розслідуванні.

  • 3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід.
  • 13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру ще й в державній зраді. Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

ДБР
ОПЗЖ
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