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Дубінському не обрали запобіжний захід. У справі зміниться суддя

14 листопада, 2023 вiвторок
00:27
Суспільство На фото: Олександр Дубінський

13 листопада Печерський районний суд Києва мав обрати запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді. Засідання проводили в закритому режимі. Однак адвокати нардепа заявили про відвід судді

Про це повідомляє "Суспільне".

На початку судового засідання прокурор просив розглядати обрання запобіжного заходу Дубінському в закритому режимі, оскільки в матеріалах клопотання міститься державна таємниця, а також факти, які можуть поставити під загрозу обороноздатність і національну безпеку України.

Адвокати нардепа заперечили. За їхніми словами, в матеріалах клопотання немає жодних аргументів, які б вказували на державну таємницю. На проведенні відкритого засідання наполягав і сам Дубінський.

Проте суддя підтримала позицію прокурора і вирішила продовжити засідання в закритому режимі.

Захист Дубінського заявив про відвід судді, оскільки не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Адвокати подали клопотання, щоб перенести засідання на завтра, 14 листопада. Суд його відхилив і надав пів години для ознайомлення. Тепер має відбутись авторозподіл судді і той або прийме відвід колеги, або ні.

Дубінський в коментарі журналістам сказав, що він з адвокатами піде.

"Має відбутися авторозподіл справи на іншого суддю, який розглядає відвід, який надали мої адвокати, прийме рішення відводити чи не відводити. І після цього, якщо відвід відхилено, то ми маємо повертатися знову на судове засідання. Нас повідомлять, ми приїдемо", — сказав нардеп.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Верховна Рада
державна зрада
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