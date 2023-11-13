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У нардепа Дубінського проходять обшуки у справі про держзраду, - ЗМІ

13 листопада, 2023 понедiлок
13:19
Кримінал Олександр Дубінський

Співробітники СБУ та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до нардепа Олександра Дубінського. Йому готують повідомлення про підозру у державній зраді

Про це повідомляють джерела "Української правди" та Укрінформу.

За даними співрозмовників ЗМІ у правоохоронних органах, справа стосується скандальної пресконференції "Нові факти про міжнародну корупцію, "Бурісму" та схему доведення України до банкрутства", яку Дубінський провів у 2019 році за участю екснардепа Андрія Деркача.

Деркач уже має підозру в держзраді. У січні президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства.

Деталі нинішньої справи та слідчих дій щодо Дубінського правоохоронці обіцяють розкрити згодом.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Україна
Верховна Рада
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