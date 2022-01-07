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ДБР спростувало інформацію про арешт активів телеканалів "Прямий" і "5 канал"

7 січня, 2022 п'ятниця
13:26
Суспільство Петро Порошенко

Інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" і "5 канал" не відповідає дійсності

Про це повідомили в пресцентрі ДБР.

У відомстві нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генпрокурора Головне слідче управління ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо закупівлі вугілля з території "ДНР/ЛНР" з кваліфікацією ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2583 Кримінального кодексу України.

У провадженні повідомили про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку й ексміністру енергетики та вугільної промисловості та топменеджеру часів президентства Віктора Януковича.

Печерський районний суд Києва за участю прокурорів Офісу генерального прокурора та захисників 6 січня розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні, погоджене виконувачем обов’язків генерального прокурора про арешт майна Петра Порошенка.

Суд ухвалив рішення про арешт майна підозрюваного, яке, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, належить йому на праві власності, зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше.

"Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів "Прямий" та "5 канал", власником яких є медіахолдинг "Вільні медіа", що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався", - зазначили в ДБР.

У відомстві зауважили, що не обмежували діяльності ЗМІ.

"З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно з відповідними державних реєстрів є п’ятий президент України, повноваження якого припинено. Підкреслюємо, рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами", - додали в ДБР.

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Петро Порошенко
5 канал
ДБР
Прямий
арешт активів
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