ДБР відкрило кримінальне провадження про спроби фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Ярославського

Про це заявив директор бюро Олексій Сухачов, передає пресслужба ДБР.

Як зазначається, досудове розслідування розпочали за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 ККУ). Голова ДБР наголосив, що всі провадження "ретельно" розслідують, а "справжні винуватці будуть притягнуті до відповідальності".



"Усі без виключення розслідування мають здійснюватися об’єктивно і неупереджено, не зважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні здобутки чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не "призначало" винних, навіть через суспільний тиск", - сказав Сухачов.



У ДБР нагадують, що 9 лютого близько 23-ї години у районі 534-го км автодороги "Київ - Харків - Довжанський", автомобіль, що рухався у бік Харкова, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка віком приблизно 40 років. У результаті ДТП пішохід загинув. Водій не зупинився і покинув місце аварії. Зранку до ГУНП в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить відомому в регіоні бізнесмену. Він стверджував, що був за кермом авто, що збило пішохода.



Поліція підготувала водію підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.Однак, згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці.





Нагадаємо, у середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена Ярославського.

Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

За даними "Української правди", під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оголосив про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна через ситуацію з ДТП.

Згодом правоохоронці провели обшуки в будинку і готелі бізнесмена Олександра Ярославського в рамках розслідування смертельної ДТП під Харковом за участю його кортежу.



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