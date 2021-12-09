"Плівки Єрмака" і непристойний жест у бік Зеленського: ДБР завершило досудові розслідування щодо нардепа Лероса

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора, народному депутату України повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили", - йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомляють, що у межах розслідування слідчі встановили, що 4 листопада 2021 року Гео Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

У іншій справі щодо так званих "плівок Єрмака" ДБР зазначає, що нардеп умисно не виконав рішення суду від 11 серпня 2021 року. За цим рішенням, інформація, яку Лерос опублікував у Facebook, де нібито брат голови ОП Андрія Єрмака обговорює питання призначення на різні державні посади, є недостовірною і порочить честь, гідність та ділову репутацію. Суд зобов'язав Лероса спростувати цю інформацію, однак цього депутат не зробив.



"Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому - за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років", - повідомили у Бюро.