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"Плівки Єрмака" і непристойний жест у бік Зеленського: ДБР завершило досудові розслідування щодо нардепа Лероса

9 грудня, 2021 четвер
19:01
Суспільство Гео Лерос

Державне бюро розслідувань завершило досудові розслідування щодо народного депутата Гео Лероса, якого підозрюють у хуліганстві за демонстрацію середнього пальця з трибуни Верховної Ради президенту Володимиру Зеленському та у невиконанні рішення суду у справі про "плівки Єрмака"

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"11 та 12 листопада 2021 року, за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора, народному депутату України повідомлено про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України та за невиконання рішення суду, що набрало законної сили", - йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомляють, що у межах розслідування слідчі встановили, що 4 листопада 2021 року Гео Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави.

У іншій справі щодо так званих "плівок Єрмака" ДБР зазначає, що нардеп умисно не виконав рішення суду від 11 серпня 2021 року. За цим рішенням, інформація, яку Лерос опублікував у Facebook, де нібито брат голови ОП Андрія Єрмака обговорює питання призначення на різні державні посади, є недостовірною і порочить честь, гідність та ділову репутацію. Суд зобов'язав Лероса спростувати цю інформацію, однак цього депутат не зробив.

"Кваліфіковано кримінальні правопорушення у першому випадку за ч. 1 ст. 296 КК України (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства); у другому - за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкції статей передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років", - повідомили у Бюро.

  • Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос в суботу, 29 березня 2020 року, виклав у вільний доступ відео, на яких нібито брат голови ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.
  • Андрій Єрмак 29 березня заявив, що подає заяви до СБУ та ДБР через відео, розповсюджене народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом.
  • 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні. 11 листопада йому вручили за це підозру.
  • 12 листопада 2021 року Леросу вручили підозру через "плівки Єрмака".
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