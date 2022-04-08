Дедалі більше українців вважають, що відновлення дружніх відносин із росіянами неможливе, - опитування

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".



Так, 8-9 березня 42% респондентів сказали, що відновлення дружніх відносин неможливе, 6% було важко відповісти, 22% висловили думку, що це можливо через 20-30 років, 18% - що через 10-15 років, 12% - що дружні відносини з росіянами можуть відновитися за кілька років.



6 квітня неможливим відновлення дружніх відносин із росіянами назвали 64% респондентів, 4% було важко відповісти, 22% припустили, що це можливо за 20-30 років, 7% - що за 10-15 років, 4% вважають за можливе відновлення дружніх відносин із росіянами за кілька років.



"Навіть у регіонах півдня та сходу бвльше половини опитаних не вірять у відновлення дружби між народами", - зазначають соціологи.



Крім того, абсолютна більшість (91%) опитаних не підтримують тезу про те, що росіяни та українці - це нібито "один народ". Наразі з такою тезою погоджуються лише 8% (у серпні 2021 таких було 41%, у березні 2022 – 21%). Водночас підтримка такої тези ще фіксується серед 23% жителів сходу країни та серед 13% старших опитаних.



"Натомість в інших макрорегіонах та вікових групах підтримка такої тези майже відсутня", - зазначає "Рейтинг".

