Про це пише Bloomberg.

Мюллер зазначив, що Польща отримала сигнали від інших країн, але не назвав їх. Він пояснив, що партнери повинні самі оголосили про рішення відповідно до процедур.

"Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок", - додав речник уряду.

Видання зазначає, що літаки МіГ є на озброєнні Словаччини, Болгарії, Хорватії та Румунії.