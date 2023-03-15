Декілька країн готові надати Україні винищувачі МіГ-29, – речник уряду Польщі
Речник уряду Польщі Петр Мюллер заявив, що Варшава отримала від декількох країн позитивні сигнали щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29
Про це пише Bloomberg.
Мюллер зазначив, що Польща отримала сигнали від інших країн, але не назвав їх. Він пояснив, що партнери повинні самі оголосили про рішення відповідно до процедур.
"Ми готові таке рішення ухвалити у групі кількох країн, які зважилися на подібний крок", - додав речник уряду.
Видання зазначає, що літаки МіГ є на озброєнні Словаччини, Болгарії, Хорватії та Румунії.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше повідомив, що Україна може отримати польські МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.
- Словаччина теж розмірковує про передачу Україні літаків МіГ, але відповідне рішення ще має ухвалити її парламент.
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