Про це він розповів в етері Еспресо.



"Загально можемо сказати, що на сьогодні у полоні перебуває декілька сотень військових медиків, які працювали на різних напрямках бойових дій. Наша група займається військовими медиками, які були захоплені у Маріуполі на двох найбільших локаціях, завод "Азовсталь" та завод ім. Ілліча", - розказав координатор частини родин військових медиків у полоні.



Андрій Кривцов додав, що робочій групі понад сто сімей ведуть пошуки своїх рідних, частина з яких на сьогодні вже звільнена з полону.



"Зараз по нашій групі 37 військових медиків ще досі залишаються у полоні. Переважно полонені перебувають у новоутворених ОРДЛО та на території РФ, але у більшості їх переводять з одного місця на інше. Наприклад, якщо говорити про жінок, яких захопили на заводі ім. Ілліча, то спочатку вони потрапили до Оленівки, потім перевезли їх до Росії. Ті, кого звільнили у жовтні, встигли побувати у трьох російських в'язницях, а саме у Курську, Бєлгороді та Таганрозі", - повідомив Кривцов.

14 грудня Україна повернула з полону 64 воїни Збройних Сил України, які воювали на Донецькому та Луганському напрямках

22 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що окупанти вигадали нові тортури для полонених: вивозять на обмін, потім повертають у колонії

25 грудня Державна прикордонна служба України повідомила, що на Дунай повернулися троє прикордонників, які захищали острів Зміїний

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb