Делегація ЄС та 55 держав підписали декларацію до роковин Голодомору 32-33 років, - Кулеба
55 країн та делегація ЄС підписали ініційовану Україною в ООН декларацію з нагоди 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х.
"Ініційовану Україною Декларацію до трагічних 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в ООН підписали 55 держав-членів ООН та делегація ЄС", - йдеться у повідомленні.
Кулеба подякував кожній країні, яка "зайняла цю принципову позицію" та підписала декларацію. За його словами, Голодомор привертає до себе підвищену увагу в ООН, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році.
"Українська дипломатія продовжуватиме працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору. Жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням нинішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання їжі як зброї, яка є одним із ключових компонентів триваючої агресії Росії проти України", - додав міністр.
- Раніше, в жовтні, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор геноцидом українського народу.
- До країн і організацій, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, також належать: Італія, Нідерланди, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Уельс, Європарламент та Балтійська Асамблея.
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