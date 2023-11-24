Делегація ЄС та 55 держав підписали декларацію до роковин Голодомору 32-33 років, - Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х.

"Ініційовану Україною Декларацію до трагічних 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років в ООН підписали 55 держав-членів ООН та делегація ЄС", - йдеться у повідомленні.

Кулеба подякував кожній країні, яка "зайняла цю принципову позицію" та підписала декларацію. За його словами, Голодомор привертає до себе підвищену увагу в ООН, а кількість підписів різко зросла в порівнянні з попереднім таким документом у 2018 році.

The Ukraine-initiated Declaration commemorating the tragic 90th anniversary of the 1932-1933 Holodomor at the UN was signed by 55 UN Member States and the EU delegation. I am grateful to every member state that took this principled stance.



It is important that the Holodomor is… pic.twitter.com/z1WXNrmfuH — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 23, 2023

"Українська дипломатія продовжуватиме працювати над відновленням історичної справедливості та вшануванням жертв Голодомору. Жахи Голодомору мають служити чітким нагадуванням нинішнім і майбутнім поколінням про необхідність запобігання подібним звірствам і спробам використання їжі як зброї, яка є одним із ключових компонентів триваючої агресії Росії проти України", - додав міністр.