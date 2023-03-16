"Після того, як Україна здобула своє місце в міжнароднім союзі народів, ніяка сила не може стерти української державности".

Ці слова належать видатному дипломатові Олександру Шульгину.

У 1959 році проф. Шульгин, перший Міністр закордонних справ України у XX столітті, відвідав США й Канаду.

У цей час світове українство відзначало його 70-ліття.

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В Нью-Йорку Олександр Шульгин виголосив видатну візіонерську промову, де були такі слова:

"Декому здається, що слово "демократія" затягане, але демократію може замінити хіба тільки один жахливий тоталітаризм...

Декому здається, що слово "демократія" затягане, але демократію може замінити хіба тільки один жахливий тоталітаризм...

Українська Народна Республіка живе й житиме в серцях всієї України. Так само живе ідея, проголошена 22 січня 1919 року: нас могли поділяти кордони, але цей акт назавжди встановив: існує єдина українська нація.

І наш найлютіший ворог не зважився просто знищити нашу державність: він перетворив її на радянську форму. Він гнітив і нищив наш народ, а потім оглядався перелякано і по-своєму починав залицятися до нашого народу, даючи йому навіть назву великого. Даремні спроби, свого ворога ми добре знаємо. Всесвітні держави, засновані на насильстві та поневоленні, завжди кінець-кінцем зникають. Зникне й СРСР. Це справа часу, це закон історії...

Даремні спроби, свого ворога ми добре знаємо. Всесвітні держави, засновані на насильстві та поневоленні, завжди кінець-кінцем зникають. Зникне й СРСР. Це справа часу, це закон історії...

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…І доки буде існувати хоч символічний уряд УНР, доки наша вільна держава ще не знищена, і, я певен, ніколи знищена не буде, створеного Москвою уряду радянської України ми не визнаємо. Але радянська Україна входить до Об’єднаних Націй, вона визнана таким чином усім світом. Прийде час — буде в Києві наш справжній уряд і нова делегація в Нью-Йорку. Після того, як Україна здобула своє місце в міжнароднім союзі народів, ніяка сила не може стерти української державности...

Все йде, все минає, але лишається український народ, автохтон на своїй землі; народ, що зазнав великої слави й великих нещасть. Доля часом прибивала його до землі, але, як добрий хліб після зливи, він завжди підіймався вгору і лишався самим собою. Все йде, все минає, але лишається український народ, працьовитий, здібний, героїчний і невмирущий".

Аж не віриться, наскільки пророчими є ці слова.

Джерело

Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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