День Академії: 15 жовтня Національному університету "Києво-Могилянська академія" виповнилося 407 років
15 жовтня 2022 року виповнюється 407 років з дня заснування одного з найвідоміших вищих навчальних закладів України – Києво-Могилянської академії
Про це повідомило видання "Українська правда".
Історія Національного університету "Києво-Могилянська академія" дуже тісно пов'язана з історією України. Академія майже ніколи не була осторонь політичних процесів у країні: вона була заснована у часи Гетьманщини, закрита за часів радянської влади й відновлена через рік після здобуття Україною незалежності.
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Студенти та викладачі Могилянки брали участь у двох Майданах та постійно відстоюють свої права і не бояться критикувати міністрів освіти. Зокрема зараз велика кількість студентів перебуває в лавах ЗСУ, боронячи Україну проти російських загарбників.
Також пізніше в facebook-сторінці "Спудейського вісника" було опубліковане відео із підписаним снарядом для російської армії від Києво-Могилянської академії.
- 26 вересня захищаючи Україну від російських загарбників, загинув могилянець Остап Михайлів.
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