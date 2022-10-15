Про це повідомило видання "Українська правда".

Історія Національного університету "Києво-Могилянська академія" дуже тісно пов'язана з історією України. Академія майже ніколи не була осторонь політичних процесів у країні: вона була заснована у часи Гетьманщини, закрита за часів радянської влади й відновлена через рік після здобуття Україною незалежності.

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Студенти та викладачі Могилянки брали участь у двох Майданах та постійно відстоюють свої права і не бояться критикувати міністрів освіти. Зокрема зараз велика кількість студентів перебуває в лавах ЗСУ, боронячи Україну проти російських загарбників.

Також пізніше в facebook-сторінці "Спудейського вісника" було опубліковане відео із підписаним снарядом для російської армії від Києво-Могилянської академії.

26 вересня захищаючи Україну від російських загарбників, загинув могилянець Остап Михайлів.

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