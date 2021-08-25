День в зоні ООС: окупанти стріляли з гранатометів та запускали безпілотник

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

За поточну добу втрат серед українських військових немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.





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