День в зоні ООС: окупанти стріляли з гранатометів та запускали безпілотник
Протягом поточної доби, 25 серпня, обліковано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Новолуганського російські найманці обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
За поточну добу втрат серед українських військових немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
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