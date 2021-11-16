Денісову не пустили у в'язницю до Саакашвілі
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що їй не дозволили відвідати в грузинській тюрмі експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі
Про це Денісова повідомила у Facebook.
"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія)", - написала Денісова.
Омбудсмен зазначила, що причини відмови їй пообіцяли повідомити в листі, який зараз готують.
Денісова додала, що намагатиметься зустрітися з керівництвом і головним лікарем в'язниці для обговорення умов утримання та лікування Міхеїла Саакашвілі.
Напередодні Денісова повідомила у Telegram, що у Саакашвілі почалося блювання кров'ю, в зв'язку з чим член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду заарештованого.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що до Міхеіла Саакашвілі застосували силу перед вивезенням із тюрми.
- 11 листопада Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, якщо його переведуть до цивільної лікарні.
- 14 листопада лікар Міхеїла Саакашвілі та його дівчина повідомили, що він не в змозі встати з ліжка, однак грузинська влада заперечила цю інформацію.
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