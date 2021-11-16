Денісову не пустили у в'язницю до Саакашвілі

Про це Денісова повідомила у Facebook.



"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія)", - написала Денісова.



Омбудсмен зазначила, що причини відмови їй пообіцяли повідомити в листі, який зараз готують.



Денісова додала, що намагатиметься зустрітися з керівництвом і головним лікарем в'язниці для обговорення умов утримання та лікування Міхеїла Саакашвілі.



Напередодні Денісова повідомила у Telegram, що у Саакашвілі почалося блювання кров'ю, в зв'язку з чим член консиліуму лікарів Ніно Шарашенідзе повідомила грузинську владу про необхідність залучення лікаря-гастроентеролога до медогляду заарештованого.

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