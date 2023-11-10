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Війна з Росією: хроніка
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Депутат міськради Маріуполя Забавін назвав імовірну причину вибуху в центрі міста

10 листопада, 2023 п'ятниця
16:05
Війна з Росією

Після ранкового вибуху у тимчасово окупованому місті Маріуполь місцевий депутат Дмитро Забавін припустив, що причиною цього стали внутрішні сварки рашистів за гроші

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я думаю, що це дійсно внутрішні російські розбірки, їх там дуже багато між різними групами впливу", - заявив Забавін.

За даними депутата, це не можуть бути удари Збройних Сил України.

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"Якби це діяла українська бавовна, то вона б, напевно, не діяла біля житлового будинку поряд з яким було це авто. Дуже часто маріупольці, які там залишилися, наголошують, що дійсно багато суперечок, уявіть собі, між будівельними фірмами, які беруть підряди, - пояснює Забавін. - Тобто в них банальна конкуренція за гроші, ніяка там не ідеологічна боротьба, хто скільки вкраде з "державного бюджету". І це як так звані приватні підприємства терористичної країни, так і загалом вся військова політична система країни терориста пов’язана корупційними схемами. Тому дуже часто виникає бійка за шматочок пирога, щоб більше вкрасти з того що там є".

Маріуполь вибух

Що передувало

Зранку 10 листопада у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. За попередніми даними, підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу.

Цей "подарунок" зробили саме у день російської міліції. Тим часом російські пропагандистські телеграм-канали заявляють, що це авто ніхто не підривав, воно згоріло "через несправність".

Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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