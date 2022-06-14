Депутати держдуми, заступник адміністрації Путіна та член Радбезу. Чорногорія арештувала активи 34 громадян Росії
Чорногорія, яка приєдналась до санкцій ЄС проти Росії, арештувала на своїй території активи 34 громадян Росії, серед яких – депутати Держдуми та співробітник адміністрації Путіна Алєксєй Громов, якого ЗМІ називають куратором кремлівської пропаганди
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на видання Vijesti, яке опублікувало список росіян, чиї активи Чорногорія арештувала на своїй території.
Так, у переліку є депутати російської Держдуми від "Единой России" (Анна Кузнєцова, Леонід Івлєв, Віктор Казаков тощо), КПРФ (Олег Смолін, Олег Лєбєдєв, Іріна Філатова), ЛДПР (Васілій Власов) і "Справедливой России" (Дмітрій та Андрєй Кузнєцови).
Крім того, в переліку є тезка члена Ради безпеки Росії Сергія Іванова та першого заступника глави адміністрації президента РФ Алєксєя Громова. ЗМІ повідомляли, що саме він курує у Кремлі пропаганду та інформаційну політику, зокрема через державні телеканали.
Як зазначає російське розслідувальне видання "Проект", жоден із представників російської влади, чиї імена збігаються з іменами в опублікованому списку, офіційно не володіє нерухомістю за кордоном.
За даними джерел Vijesti в уряді Чорногорії, опублікований перелік не є остаточним і може корегуватися з урахуванням інформації, яка буде отримуватись.
Уся російська нерухомість, яка була арештована в межах приєднання Чорногорії до санкцій ЄС, розташована у трьох містах - Херцег-Новий, Будва і Жабляк. Водночас не виключено, що майном у Чорногорії громадяни Росії володіють через підставні компанії.
Раніше стало відомо, що новопризначений чорногорський уряд готує пакет впровадження всіх санкцій проти РФ, раніше введених Євросоюзом.
- Нагадаємо, Чорногорія запровадила санкції проти Росії 8 квітня.
- А 5 червня Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовились пропускати до Сербії літак Лаврова.
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