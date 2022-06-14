Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на видання Vijesti, яке опублікувало список росіян, чиї активи Чорногорія арештувала на своїй території.

Так, у переліку є депутати російської Держдуми від "Единой России" (Анна Кузнєцова, Леонід Івлєв, Віктор Казаков тощо), КПРФ (Олег Смолін, Олег Лєбєдєв, Іріна Філатова), ЛДПР (Васілій Власов) і "Справедливой России" (Дмітрій та Андрєй Кузнєцови).

Крім того, в переліку є тезка члена Ради безпеки Росії Сергія Іванова та першого заступника глави адміністрації президента РФ Алєксєя Громова. ЗМІ повідомляли, що саме він курує у Кремлі пропаганду та інформаційну політику, зокрема через державні телеканали.

Як зазначає російське розслідувальне видання "Проект", жоден із представників російської влади, чиї імена збігаються з іменами в опублікованому списку, офіційно не володіє нерухомістю за кордоном.

За даними джерел Vijesti в уряді Чорногорії, опублікований перелік не є остаточним і може корегуватися з урахуванням інформації, яка буде отримуватись.

Уся російська нерухомість, яка була арештована в межах приєднання Чорногорії до санкцій ЄС, розташована у трьох містах - Херцег-Новий, Будва і Жабляк. Водночас не виключено, що майном у Чорногорії громадяни Росії володіють через підставні компанії.

Раніше стало відомо, що новопризначений чорногорський уряд готує пакет впровадження всіх санкцій проти РФ, раніше введених Євросоюзом.

Нагадаємо, Чорногорія запровадила санкції проти Росії 8 квітня.

А 5 червня Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовились пропускати до Сербії літак Лаврова.

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