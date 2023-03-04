"Депутати народної ради "ЛНР" отримали підозру від СБУ
СБУ оголосила про підозру 27 так званим депутатам "народної ради "ЛНР" за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність
Про це поінформували в Офісі генпрокурора та в СБУ.
"У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР" повідомлено про підозру у злочинах проти України. У вересні минулого року вони проголосували за так званий "Закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ". Після цього "посадовці" публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті", - ствердили в пресслужбі СБУ.
В Офісі генпрокурора додали, що підозрювані ще з 2018 року були обрані до фейкової інституції, а також брали активну участь у медійних заходах, де заявляли про необхідність "приєднання" до Росії.
Так, наразі фігурантам справи повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
- Нагадаємо, семеро зловмисників представлялися військовими тероборони, а потім катували жителів Дніпра, вимагаючи гроші та цінності. Сімом особам повідомлено про підозру за незаконне позбавлення волі із заподіянням фізичних страждань, вчиненого за змовою, а також вимагання. Зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.
- Колишньому очільнику поліції Вінницької області оголосили про підозру в держзраді, зокрема зловмисник готував "план" проведення диверсійної роботи в Україні для ФСБ.
- Також днем раніше СБУ повідомила про підозру п’ятьом бойовикам, які охороняли секретні тюрми РФ і штурмували українські міста на Донеччині.
- Суд дав 12 років тюрми російському пілоту, який у березні 2022 року отримав бойовий наказ про знищення цивільних об’єктів у Харкові та Харківській області.
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