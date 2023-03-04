"Депутати народної ради "ЛНР" отримали підозру від СБУ

Про це поінформували в Офісі генпрокурора та в СБУ.

"У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР" повідомлено про підозру у злочинах проти України. У вересні минулого року вони проголосували за так званий "Закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ". Після цього "посадовці" публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті", - ствердили в пресслужбі СБУ.

В Офісі генпрокурора додали, що підозрювані ще з 2018 року були обрані до фейкової інституції, а також брали активну участь у медійних заходах, де заявляли про необхідність "приєднання" до Росії.

Так, наразі фігурантам справи повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).