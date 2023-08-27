Держава має давати гарантії інвесторам, а не продовжувати тиск на бізнес, - підприємець Жеваго

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Інвестиції в Україну будуть надходити, якщо держава дасть запевнення цивілізовано ставитися до бізнесу. Проте цього замало. В наших умовах багато чого залежить і від іноземних партнерів.На всіх конференціях щодо відновлення України, які проходили в різних місцях, наша держава та іноземні партнери надавали гарантії інвесторам. Зокрема, про це заявили Велика Британія, Франція, США, Швейцарія та ряд інших держав. Це безумовно все те, що потрібно для того, щоб інвестори не боялись вкладати кошти в нашу країну", - пояснив Жеваго.

Підприємець пояснив за яких умов іноземні інвестори будуть зацікавлені в фінансуванні різних проєктів в Україні

"Інвестиційні проєкти для України потрібні для того, щоб далі розвивати нашу економіку, сферу безпеки та інфраструктуру. Це все необхідно для того, щоб виграти війну з РФ. Все це ми можемо зробити лише за двох умов. По-перше, держава повинна створювати всі можливості для того, щоб бізнес працював, а не покидав країну й закінчував фінансувати різні проєкти через кримінальний та корупційний тиск. По-друге, наші партнери мають надати гарантії інвестиціям, оскільки це вони обіцяли", - додав він.

27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що український бізнес обмірковує його пропозицію визначити який саме єдиний орган державної влади займатиметься перевіркою підприємницької діяльності на період воєнного стану