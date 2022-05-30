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Держави Західних Балкан підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Зеленський

30 травня, 2022 понедiлок
21:39
Світ Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має в червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу

Про це він сказав під час звернення на саміті лідерів ЄС, опублікованому у Telegram.

"Ніколи європейський дім не був завершений без України. Ніколи не буде повноцінної європейської сили без України. Сам факт того, що Україна залишалась уламком Європи, десь там, за кордонами ваших держав, сприяв тому, що у Росії розвинувся агресивний апетит на захоплення сусідів", - зазначив Зеленський.

На його думку, тільки розширенням можна не допустити повторення того, що Європа пережила і 24 лютого, і в 2014 році.

"На стратегічному рівні – вже у червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського Союзу для України. Я дуже хочу окремо подякувати зараз державам західних Балкан за їхнє розуміння, за підтримку надання статусу кандидата для нашої країни".  - сказав президент.

Зеленський додав, що Україна відкидає будь-які спробу відшукати альтернативу шляху до ЄС.

"Для нас потрібно бути такими, як ви. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії для цього статусу. І ті окремі, деякі держави, які ще досі не впевнені в нас, і ви добре це знаєте, насправді, я впевнений, що змінять свої думки. І покажуть нашу об'єднану силу. Силу наших народів, які безпрецедентною більшістю підтримують наше членство в Європейському Союзі. Силу ваших народів, силу ваших держав і об’єднаної Європи", - підсумував він.

  • Прем'єр-міністр Нідерландів висловив сумнів, що Україна у червні 2022 року отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
  • Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву прем'єра Нідерландів Марка Рютте про те, що Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ до ЄС, і про несправедливість стосовно країн Західних Балкан.

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Україна
Володимир Зеленський
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Балкани
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