Державний бюджет на 2024 р. затверджено без гарантій для його збалансування, - нардеп Синютка

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Чесно кажучи, я не знаю чому представники влади так спішили, якщо цей бюджет не дає відповіді на основні питання. Перше питання - звідки ми будем брати кошти, коли прогалина в бюджеті складає 42 млрд доларів. Міністр фінансів під час виступу в ВРУ сьогодні чесно признав, що він не знає звідки ще отримати 29 млрд доларів. Я переконаний, що затверджувати бюджет, не маючи гарантій для його збалансування, безвідповідально", - зазначив нардеп.

Друге питання стосується коштів, які повинні виділятися на ЗСУ.

"Наші партнери допомагають нам насамперед з соціальним блоком, а кошти для армії збираються всередині держави і повинні відправлялися на ЗСУ. Коли ми побачили, що на правоохоронні органи грошей добавляється, а Міністерство оборони отримує менше коштів ніж цього року, це здивувало", - повідомив Синютка.

За його словами, ми повинні мати не лише факт затвердження державного бюджету, а збалансований документ, який дає відповідь на запитання: як країна буде жити у 2024 р.

"На зйомки серіалів виділяються сотні мільйонів гривень, які могли б призначатись на оборону і безпеку, галузь освіти. Коли 200 млн. виділяється на те, щоб підтримувати Єдиний телемарафон "зомбування", це неправильно. Є багато таких речей, які ми просили змінити та доопрацювати, але парламент не хоче слухати і голосами, як правило, "Слуг" і колишніх з ОПЗЖ голосує за відповідні документи, з метою заховати від суспільства будь-яку дискусію", - додав Синютка.