Державний бюджет на 2024 р. затверджено без гарантій для його збалансування, - нардеп Синютка
Народний депутат України Олег Синютка вважає, що представники влади поспішили з ухваленням державного бюджету на 2024 р., його затверджено безвідповідально
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Чесно кажучи, я не знаю чому представники влади так спішили, якщо цей бюджет не дає відповіді на основні питання. Перше питання - звідки ми будем брати кошти, коли прогалина в бюджеті складає 42 млрд доларів. Міністр фінансів під час виступу в ВРУ сьогодні чесно признав, що він не знає звідки ще отримати 29 млрд доларів. Я переконаний, що затверджувати бюджет, не маючи гарантій для його збалансування, безвідповідально", - зазначив нардеп.
Друге питання стосується коштів, які повинні виділятися на ЗСУ.
"Наші партнери допомагають нам насамперед з соціальним блоком, а кошти для армії збираються всередині держави і повинні відправлялися на ЗСУ. Коли ми побачили, що на правоохоронні органи грошей добавляється, а Міністерство оборони отримує менше коштів ніж цього року, це здивувало", - повідомив Синютка.
За його словами, ми повинні мати не лише факт затвердження державного бюджету, а збалансований документ, який дає відповідь на запитання: як країна буде жити у 2024 р.
"На зйомки серіалів виділяються сотні мільйонів гривень, які могли б призначатись на оборону і безпеку, галузь освіти. Коли 200 млн. виділяється на те, щоб підтримувати Єдиний телемарафон "зомбування", це неправильно. Є багато таких речей, які ми просили змінити та доопрацювати, але парламент не хоче слухати і голосами, як правило, "Слуг" і колишніх з ОПЗЖ голосує за відповідні документи, з метою заховати від суспільства будь-яку дискусію", - додав Синютка.
- Цьогоріч уряд заклав у проєкт держбюджету на 2024 рік 40 млрд грн на програми підтримки економічного відновлення та програми допомоги українському бізнесу.
- 9 листопада Верховна Рада затвердила державний бюджет на 2024 рік.
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