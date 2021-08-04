Держбанк вперше видав кредит на купівлю сільськогосподарської землі
Державний Укргазбанк першим в Україні видав кредит на купівлю сільськогосподарської землі
Про це повідомила пресслужба Укргазбанку.
Згідно з повідомленням, Укргазбанк видав перший кредит на придбання сільськогосподарської землі. Позичальником став фермер з Кропивницького, який вирощує зернові культури. Він отримав кредит на купівлю декількох ділянок загальною площею майже 28 га у Долинському районі на Кіровоградщині.
Зазначається, що банк надав кредитні кошти на сім років.
За словами директора департаменту роздрібного кредитування Укргазбанку Максима Ярославського, наразі є ще декілька охочих взяти кредит на купівлю сільгоспземлі із різних куточків України.
- Нагадаємо, в Україні з 1 липня запрацював ринок земель сільськогосподарського призначення.
- Кабінет міністрів 14 липня розширив програму державних гарантій на дрібних та середніх аграріїв для купівлі сільськогосподарської землі.
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