Держбанк вперше видав кредит на купівлю сільськогосподарської землі

Про це повідомила пресслужба Укргазбанку.



Згідно з повідомленням, Укргазбанк видав перший кредит на придбання сільськогосподарської землі. Позичальником став фермер з Кропивницького, який вирощує зернові культури. Він отримав кредит на купівлю декількох ділянок загальною площею майже 28 га у Долинському районі на Кіровоградщині.



Зазначається, що банк надав кредитні кошти на сім років.



За словами директора департаменту роздрібного кредитування Укргазбанку Максима Ярославського, наразі є ще декілька охочих взяти кредит на купівлю сільгоспземлі із різних куточків України.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня запрацював ринок земель сільськогосподарського призначення.

Кабінет міністрів 14 липня розширив програму державних гарантій на дрібних та середніх аграріїв для купівлі сільськогосподарської землі.

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