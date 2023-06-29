Про це заявило Агентство з оборонної співпраці при Пентагоні.

Уряд Норвегії звернувся до Сполучених Штатів з проханням придбати до 580 бомб малого діаметра GBU-53/B Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR).

Зазначається, що цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Також, як йдеться у заяві, запропонований продаж покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом підвищення оперативної готовності, одночасно збільшуючи можливості протиповітряної оборони за допомогою модернізованої зброї для підтримки нового флоту F-35A.

Про можливий продаж Агентство вже повідомило Конгрес. Основним підрядником буде компанія Raytheon Missile Systems.