Держдеп США підтримав продаж Норвегії плануючих бомб та обладнання на $293 млн
Державний департамент США схвалив рішення щодо можливого продажу Норвегії бомб малого діаметра II (GBU-53/B) та супутнього обладнання на $293 мільйони
Про це заявило Агентство з оборонної співпраці при Пентагоні.
Уряд Норвегії звернувся до Сполучених Штатів з проханням придбати до 580 бомб малого діаметра GBU-53/B Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR).
Зазначається, що цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.
Також, як йдеться у заяві, запропонований продаж покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом підвищення оперативної готовності, одночасно збільшуючи можливості протиповітряної оборони за допомогою модернізованої зброї для підтримки нового флоту F-35A.
Про можливий продаж Агентство вже повідомило Конгрес. Основним підрядником буде компанія Raytheon Missile Systems.
- Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що Норвегія у співпраці з Великою Британією надає Україні 8 РСЗВ великої дальності та 3 радари для виявлення ворожої артилерії. Також повідомлялось, що Норвегія в межах Програми підтримки України надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон (€6,3 млрд, - ред.) протягом п'яти років.
- 15 червня у міноборони Данії повідомили, що спільно з Норвегією передадуть Україні 9 тисяч артилерійських снарядів. Вже згодом влада Норвегії виділила 250 млн крон (понад €21 млн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні та фінансування місії МАГАТЕ.
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