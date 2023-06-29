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Держдеп США підтримав продаж Норвегії плануючих бомб та обладнання на $293 млн

29 червня, 2023 четвер
07:29
Світ Норвегія

Державний департамент США схвалив рішення щодо можливого продажу Норвегії бомб малого діаметра II (GBU-53/B) та супутнього обладнання на $293 мільйони

Про це заявило Агентство з оборонної співпраці при Пентагоні.

Уряд Норвегії звернувся до Сполучених Штатів з проханням придбати до 580 бомб малого діаметра GBU-53/B Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR).

Зазначається, що цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та завдання національної безпеки США шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

Також, як йдеться у заяві, запропонований продаж покращить здатність Норвегії протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом підвищення оперативної готовності, одночасно збільшуючи можливості протиповітряної оборони за допомогою модернізованої зброї для підтримки нового флоту F-35A. 

Про можливий продаж Агентство вже повідомило Конгрес. Основним підрядником буде компанія Raytheon Missile Systems.

  • Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що Норвегія у співпраці з Великою Британією надає Україні 8 РСЗВ великої дальності та 3 радари для виявлення ворожої артилерії. Також повідомлялось, що Норвегія в межах Програми підтримки України надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон (€6,3 млрд, - ред.) протягом п'яти років.
  • 15 червня у міноборони Данії повідомили, що спільно з Норвегією передадуть Україні 9 тисяч артилерійських снарядів. Вже згодом влада Норвегії виділила 250 млн крон (понад €21 млн) на забезпечення ядерної безпеки в Україні та фінансування місії МАГАТЕ.

Економіка
Норвегія
США
Військові новини
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