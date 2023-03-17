Держдеп США погодив продаж 800 ракет Hellfire для Польщі

Про це інформує Польське радіо.

Видання пише, що Польща подала заявку на 800 ракет Hellfire, чотири навчальні ракети М36 і технічну підтримку. США, згідно з контрактом, повинні продати Польщі запчастини. Також договір передбачає ремонт, повернення, зберігання та інші пов'язані елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення.

Головним підрядником виступатиме корпорація Lockheed Martin з Орландо, штат Флорида. Видання зазначає, що відомих пропозицій щодо офсетних угод у зв'язку з цим продажем не зафіксовано.

Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США, яке підпорядковується Пентагону, наголосило, що продаж цього озброєння Польщі відповідатиме цілям польських військових щодо модернізації можливостей армії. Водночас цей продаж збільшить взаємосумісність із США та іншими союзниками.

Довідка: AGM-114R2 - один із найновіших варіантів високоточних протитанкових ракет Hellfire, який випустили 2012-го року.