Держдеп США відреагував на масовану атаку РФ по Україні 9 березня: це не може бути нормою, а ми байдужими
Сполучені Штати та союзники докладатимуть зусиль, щоб ракетні та повітряні атаки Росії по Україні не стали нормою
Про це речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу, коментуючи чергову масовану атаку РФ по Україні.
"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою. Тому наш обов'язок полягає в тому, щоб працювати з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб чітко наголосити, що це не може бути нормою. Ми не можемо залишатися байдужими до цього", - наголосив він.
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Він зауважив, що пройшло лише кілька тижнів відтоді, як останній раз агресор завдав масштабних ударів по мирних містах України, по складах із сільськогосподарською продукцією, по об'єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. І це свідчить про рівень жорстокості росіян.
- Уночі на 9 березня російські війська масовано атакували Україну. Унаслідок атаки постраждали об'єкти критичної інфраструктури в різних областях, є загиблі та поранені мирні мешканці
- За даними Генштабу ЗСУ, протягом дня росіяни випустили по території України 84 ракети, 34 з них збили ЗСУ.
- Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив в ефірі Еспресо, що росіяни раніше не запускали по Україні такої кількості "кинджалів", як у нічній атаці 9 березня. Він зауважив, що "кинджали" - найдефіцитніші ракети на озброєнні російської армії.
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