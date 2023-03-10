Про це речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив на брифінгу, коментуючи чергову масовану атаку РФ по Україні.

"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою. Тому наш обов'язок полягає в тому, щоб працювати з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб чітко наголосити, що це не може бути нормою. Ми не можемо залишатися байдужими до цього", - наголосив він.

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Він зауважив, що пройшло лише кілька тижнів відтоді, як останній раз агресор завдав масштабних ударів по мирних містах України, по складах із сільськогосподарською продукцією, по об'єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. І це свідчить про рівень жорстокості росіян.