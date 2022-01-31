Держдума РФ може ухвалити рішення про визнання "ЛДНР" 14 лютого, - ЗМІ

Про це виданню "РИА-Новости" повідомило джерело в Держдумі.



"На Раді Думи 14 лютого плануємо розглянути це питання", - сказав співрозмовник агентства.



Нагадаємо, 19 січня Комуністична партія внесла до російської Держдуми проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".



Раніше повідомлялось, що Держдума розгляне проєкт звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "республік ЛДНР" у лютому.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав "великою грою з розхитування ситуації" прийняття рішення Держдуми щодо розгляду звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання "ЛДНР".

Представник у Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що визнання чи приєднання до Російської Федерації так званих ЛНР та ДНР не потрібне для самої Росії, адже ці республіки створювалися як інструмент тиску на Україну.

Високопоставлений представник Євросоюзу заявив, що ініціатива депутатів Держдуми Російської Федерації щодо визнання та приєднання так званих ЛНР та ДНР до Росії є політичною заявою, і ЄС буде реагувати на це залежно від практичних дій РФ.