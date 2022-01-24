Дума РФ розгляне визнання "республік" ОРДЛО у лютому

Про це повідомляє РИА Новости.



Дума погодила дату у понеділок, 24 січня.



Довідка:19 січня до російської Держдуми внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки".



За їх словами, визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту цих народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду щодо жителів республік. Це також допоможе зміцненню миру та регіональної стабільності та започаткує процес міжнародного визнання обох держав.



Крім того, депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР" та "ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".

